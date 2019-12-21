с чего всё началось

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

Политика Олег Иванов примет участие в выборах главы Абакана Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово удовлетворил жалобу Олега Иванова на решение территоритальной избирательной комиссии Абакана об отказе в регистрации для участия в выборах главы Абакана.

Энергетика Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной Глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной: стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски.

Наука Кофе помогает в борьбе с ожирением Американские ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне установили, что кофеин способен компенсировать вред, наносимый организму неправильным питанием.

Кино Режиссер фильма «Текст» рассказал, как Асмус согласилась на секс-сцену Актриса Кристина Асмус была осведомлена о съемках откровенной сцены перед принятием решения об утверждении ее на роль девушки Нины в фильме «Текст».

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.