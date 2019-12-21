Политика
Газета.RuWP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине
Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
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Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей исключить требование о немедленной военной помощи Украине из пакета документов о финансировании правительства в 2020 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:06
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Российская газетавчера в 19:32
WP: Белый дом заставил демократов отказаться от планов о немедленной помощи Украине
Коммерсантъвчера в 21:06
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