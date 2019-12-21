Политика

Газета.RuГазета.RuWP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Белый дом вынудил демократов в палате представителей конгресса отказаться от требования незамедлительного выделения военной помощи Украине, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.
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Администрация президента США Дональда Трампа вынудила демократов в Палате представителей исключить требование о немедленной военной помощи Украине из пакета документов о финансировании правительства в 2020 году, сообщает газета The Washington Post
 со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 21:06

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WP: Белый дом отказался от срочной военной помощи Украине

Газета.Ru01:15

Белый дом потребовал лишить Украину быстрой военной помощи

Lenta.ruвчера в 21:21

Администрация Трампа, которая выступила против «санкций из ада» в отношении РФ, сорвала военную помощь Украине

URA.Ruвчера в 20:50

WP: Белый дом настоял на отказе от выделения срочной помощи Украине

РИА Новостивчера в 20:58

WP: Белый дом заставил демократов отказаться от планов о немедленной помощи Украине

Коммерсантъвчера в 21:06

Белый дом заставил демократов отказаться от срочной военной помощи Киеву

Российская газетавчера в 19:32

WP: Белый дом заставил демократов снять требование немедленно выделить помощь Киеву

ТАССвчера в 18:47
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Экономика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Накануне журналистам в "Газпроме" сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Интерфакс 04:22
Политика

Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США.
Российская газета вчера в 20:40
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия

Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
РБК 05:24
Космос

Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner

Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.
ТАСС 03:48
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Происшествия

Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве

Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Интерфакс 03:11
Происшествия

СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
РБК 03:49
Происшествия

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ

РБК со ссылкой на источники пишет, что неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной спецслужбы.
Эхо Москвы 19 декабря в 10:24
Футбол

Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес

Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
RT на русском 04:40
Экономика

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

РИА Новости вчера в 23:12
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Названы причины пожара в колледже Одессы

Газета.Ru 04:22
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Общество

Жители Уралмаша вышли на митинг из-за проекта нового генплана

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Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Матч ТВ вчера в 03:39
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Происшествия

Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
RT на русском 04:31
Общество

Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян

Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Газета.Ru 04:11
Политика

Посол Украины в США обвинил Россию в тайном влиянии на ООН

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, работающих в ООН, являются агентами ФСБ.
Lenta.ru 02:57
Политика

Премьер Черногории отказался отозвать спорный законопроект о церквях

Премьер Черногории Душко Маркович отказался отозвать из парламента законопроект о религиозных объединениях, который вызвал резкую критику крупнейшего из них - митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви (СПЦ).
РИА Новости 18 декабря в 14:05
Политика

Партия Зеленского провела корпоратив на бывшем вертодроме Януковича

РБК 04:50
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Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке

Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве.
REGNUM 00:56
Музыка

Зрители раскритиковали выступление подопечной Шнурова на шоу «Голос»

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Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы

REGNUM вчера в 23:48
Политика

В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru вчера в 02:45
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Общество

Потанин оправдал экономические реформы 1990-х годов

Глава компании "Норникель" Владимир Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством или болезненной операцией.
РИА Новости 02:43
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