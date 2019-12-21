Политика
RT на русскомWP: Белый дом отказался срочно выделять помощь Украине
Белый дом потребовал убрать из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, предполагающую немедленное выделение военной помощи Киеву. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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Политика
Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Политика
Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций
Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas приостанавливает строительство газопровода в связи с принятием в США военного бюджета, содержащего санкции в отношении строителей проекта, пишет Allseas.
Происшествия
К экс-директору по инвестициям «Восточного» пришли с обыском
Правоохранители 19 декабря пришли с обыском домой к бывшему управляющему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Музыка
Подопечная Шнурова провалилась на шоу «Голос» с песней «Сплина»
Выступление Рагды Ханиевой на шоу «Голос» вызвало негодование у пользователей сети. Видео было опубликовано 20 декабря на Youtube.
Армия и оружие
В Польше американским F-35 предпочли российские МиГ-29
В Польше американским истребителям F-35 предпочли российские МиГ-29.
Футбол
Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Происшествия
Волки «атаковали» Ононский район из-за пасущихся там дзеренов
Житель Ононского района во время встречи с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым 19 декабря пожаловался, что скот Ононского района «атаковали» волки из-за пасущихся там монгольских дзеренов.
Политика
В Совфеде оценили надежду Украины на инвестиции США
Украине не следует рассчитывать на увеличение американских инвестиций в экономику страны, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Кино
Сериал «Ведьмак» вышел на Netflix
Армия и оружие
Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы
Военнослужащие правительственной армии Сирии не пустили колонну американских броневиков, пытавшихся попасть через блокпост в Камышлы в Хасаке, сообщают СМИ.
Наука
В науке так называемый, стеклянный потолок для женщин исчез
Российские ученые из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета (ЦИАНОЕУ) в Санкт-Петербурге провели исследование, страдают ли женщины от наличия так называемого, "стеклянного потолка" - невозможности подняться вверх по карьерной лестнице.
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Политика
Трамп подписал законы о финансировании правительства в $1,4 трлн
Президент США Дональд Трамп подписал два пакета законопроектов о финансировании работы федерального правительства на 2020 год.
Общество
В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров. Станислава Сайгина приговорили к двум годам условно.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Кино
Умерла актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Бонда в «Шаровой молнии»
Артистка скончалась в Париже на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает газета Le Monde.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные
Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Происшествия
В США женщина сбила девочку из-за нелюбви к мексиканцам
42-летняя американка находилась за рулем грузовика, когда увидела 14-летнюю девочку, внешне похожую на мексиканку.
Политика
В совете при президенте Польши назвали власти США «болванами»
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами".