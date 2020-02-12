Политика
Газета.RuWP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
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с чего всё началось
Немецкая телекомпания ZDF и американская газета The Washington Post сообщили со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы Германии, что разведки США и ФРГ с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.Интерфаксвчера в 14:46
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Швейцария начала расследовать данные о перехвате ЦРУ секретных переписок 120 стран
Интерфаксвчера в 14:46
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
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