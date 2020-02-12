с чего всё началось

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

Здоровье В России изменили порядок назначения льготных лекарств В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.

Общество Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.

Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.

Политика На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

Политика Чижов: Россия не просит ЕС отменить санкции Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, отметив, то российская сторона также не просит об их отмене.

Происшествия В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме, предположительно из-за бомбы в письме, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

Общество Пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41), стоявший на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны, испытали на живучесть.

Армия и оружие Турция начала переброску в Сирию новых подразделений Накануне турецкое государственное агентство Anadolu сообщало, что турецкие войска концентрируются в провинции Хатай у границы с Сирией в районе Алеппо.

Здоровье В России выздоровел второй пациент с коронавирусом По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.

Технологии Ученые опубликовали карту распространения по планете коронавируса Ученые составили географию «захвата» коронавирусом планеты, используя мобильные данные о 60 тысячах человек, которые успели покинуть город в КНР, где началось распространение заболевания.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Авто Компания Nikola представила электрический пикап Badger Компания Nikola представила электрический пикап Badger, который способен проехать на одном заряде до 965 км. Создатели утверждают, что это "самый современный в мире электрический грузовик".

Киберспорт Геймплейный трейлер Outriders People Can Fly опубликовала новый геймплейный трейлер Outriders.

Шоу-бизнес Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.