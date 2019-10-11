Политика
RT на русскомWP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.
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Экс-посол США на Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
Rambler News Serviceвчера в 01:31
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Армия и оружие
НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые публично высказалась о ситуации с актрисой
Семья Анастасии Заворотнюк впервые сделала несколько публичных заявлений о ситуации, в которой оказалась российская актриса.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
Футбол
Андорра одержала свою первую в истории победу в квалификации Евро
Национальная сборная страны одержала свою первую победу в истории в рамках отборочных турниров чемпионатов Европы.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Политика
Названа дата начала суда в США по «вмешательству» компании Пригожина в выборы
Напомним, «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Армия и оружие
Rzeczpospolita (Польша): Трамп предал курдов. Предаст и Польшу? (Rzeczpospolita)
США жестко кинули своего союзника на Ближнем Востоке — сирийских курдов.
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Политика
Зеленский считает звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои звонки российскому президенту Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию ситуации в Донбассе.
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы Ольга Туватина рассказала журналистам о своем сыне Михаиле.
Гаджеты
Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 8 Pro
Xiaomi представила в России новый смартфон Redmi Note 8 Pro. Новинка получила 64-мегапиксельную камеру со сверхвысоким разрешением.
Политика
Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Игры
Опубликованы системные требования Call of Duty: Modern Warfare
Компания Activision опубликовала системные требования долгожданной игры Call of Duty: Modern Warfare.
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Экономика
Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Религия