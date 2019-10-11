Политика

RT на русскомRT на русскомWP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке

Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.
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