Политика
RT на русскомWP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на её заметки, подготовленные для выступления в конгрессе.
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Импичмент Трампу — экс-посол США в Киеве может дать показания в Конгрессе
Красная весна10 октября в 01:26
Экс-посол США на Украине даст показания по делу об импичменте Трампа
Rambler News Service10 октября в 01:31
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Происшествия
Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни
Госдума разместила на своей странице в соцсети "Вконтакте" опрос с целью узнать отношение граждан РФ к возвращению смертной казни.
Газета.Ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк сделала заявление
Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда вчера в 11:53
Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс вчера в 18:29
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru вчера в 17:19
Технологии
Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook
Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове школьницей состоится 13 октября
Саратов попрощается с убитой девятилетней Лизой 13 октября в храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:41
Футбол
Гол Головина признан моментом дня в матчах отбора Евро-2020
В четверг, 10 октября, состоялись очередные матчи отборочного турнира Евро-2020. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент игрового дня.
Sport24.ru вчера в 20:45
Общество
Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру
BFM.ru вчера в 06:29
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС вчера в 08:48
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Политика
Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддерживать новую власть Украины
Аргументы и Факты вчера в 06:34
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
РИА Биробиджан вчера в 20:00
Кино
В США умер актёр Роберт Форстер
В Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет скончался актёр Роберт Форстер.
RT на русском вчера в 23:53
Театры
В Казани актер ТЮЗа умер прямо на сцене
АБН вчера в 13:24
Происшествия
В Пензенской области КамАЗ насмерть сбил двух человек
Два человека погибли в результате наезда грузовика КамАЗ на пешеходов на трассе в Пензенской области.
РБК вчера в 20:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Политика
Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»
Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 10 октября в 21:08
Армия и оружие
NI рассказал об уникальной российской подлодке «Пиранья»
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что американское издание National Interеst заинтересовалось проектом российской подводной лодки «Пиранья».
Политическая Экспертиза 10 октября в 11:45
Культура
Никитин рассказал Путину о создании образовательного центра на Стрелке
Ньюс-НН 10 октября в 12:38
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Российская газета вчера в 03:30
Единоборства
Стивен Сигал показал несколько приемов Александру Емельяненко
Совместная тренировка прошла в рамках Международного фестиваля айкидо. Сигал показал спортсмену несколько приемов и дал ряд советов.
Газета.Ru вчера в 10:49
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о способах снижения риска возникновения рака
Напротив, снижению риска возникновения новообразований может поспособствовать употребление в пищу овощей, фруктов, а также рыбьего жира, отмечает ведомство.
ТАСС 00:36
Экономика
Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компании Telegram.
Газета.Ru вчера в 19:05
Спорт
Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
RT на русском вчера в 13:19
Общество
Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек
Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
REGNUM 00:53
Политика
Путин заступился за Зеленского по разводу сил в Донбассе
По словам Путина, президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований.
Русская Планета вчера в 06:49
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд вчера в 15:35
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 12:37