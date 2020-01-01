Армия и оружие
ТК ЗвездаWP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации США.
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