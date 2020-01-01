Армия и оружие

ТК ЗвездаТК ЗвездаWP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации США.
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с чего всё началось
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
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