Армия и оружие

ИнфоросWP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать. Об этом со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга информирует газета The Washington Post.
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с чего всё началось
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает
 The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
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