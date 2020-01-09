с чего всё началось

Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать. Об этом со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга информирует газета The Washington Post.

Политика Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2» Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Армия и оружие Индия попросила у России лицензию на «убийцу танков» В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии.

Происшествия Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Шоу-бизнес Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.