Армия и оружие
ИнфоросWP: Иран намеренно выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Власти Ирана специально выверяли ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы как можно меньше военных США могли пострадать. Об этом со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга информирует газета The Washington Post.
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Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
Иран заявил о завершении военных действий и своей мести за Сулеймани
По словам Тахт-Раванчи, атакуя военные базы США, Иран не выходил за рамки Устава ООН и воспользовался правом на самооборону.
Политика
Джабаров: Россия достроит «Северный поток-2»
Первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров сравнил запущенный накануне газопровод "Турецкий поток" с находящимся в процессе реализации проекта "Северный поток-2".
Происшествия
В Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе
«Самолет загорелся в воздухе», — говорится в документе. Кроме этого, указывается, что «после столкновения с землей произошел взрыв».
Авто
На элитные автомобили для чиновников в прошлом году ушло 2 млрд рублей из бюджета
Минобороны за минувший год разместило семь тендеров на закупку автомобилей бизнес-класса общей стоимостью 513 млн рублей.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
Тарифы на электроэнергию на 2020 год установлены в Приангарье
В Иркутской области региональная служба по тарифам установила тарифы на электроэнергию для населения на 2020 год.
Хоккей
TSN включил четырех россиян в топ-5 самых перспективных игроков НХЛ
Армия и оружие
СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке
Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Экономика
Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
Политика
Иран предупредил о «более жесткой мести» в адрес США
Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Названа стоимость проекта модернизации Ан-124 «Руслан»
Проект должен быть завершен к концу 2020 года.
Шоу-бизнес
Мария Порошина похудела на 10 кг с помощью «умных» часов
Мария Порошина, являющаяся матерью пятерых детей, похудела на 10 кг. Сбросить вес 46-летней актрисе помог знакомый диетолог и «умные» часы.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о блокировке мобильных номеров в тюрьмах
В Госдуму внесли законопроект, который разрешит отключать номера мобильных телефонов заключенных в случае их использования для преступной деятельности.
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Армия и оружие
Индия попросила у России лицензию на «убийцу танков»
В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии.
Происшествия
Центробанк опроверг информацию о взрыве в здании на Неглинной
Информация о взрыве газового баллона в здании Банка России на улице Неглинная не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.
Происшествия
В Липецке в Студенческом городке в драке зарезали 33-летнего мужчину
8 января, около половины десятого вечера на улице Студенческий городок областного центра во время драки зарезали 33-летнего мужчину.
Космос
Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну
Теннис
Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина
Сборная Аргентины победила команду Хорватии в матче третьего тура группового этапа ATP Cup в Сиднее (Австралия).
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.