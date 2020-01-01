Армия и оружие
ТК ЗвездаWP: Иран пытался нанести минимум ущерба США при ракетных ударах
Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации США.
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В России рекордно подешевел iPhone 7
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В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика
В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.
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В Киеве назвали основные версии крушения Boeing в Тегеране
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В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
Общество
Украина назвала контракт с «Газпромом» самым выгодным в истории
Вступивший в силу 1 января 2020 года контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» стал самым выгодным для Украины за всю историю.
Происшествия
Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды
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В деле тюменского срочника Шамсутдинова стало вдвое больше потерпевших
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Зафиксировано сверхсветовое движение
Астрономы зафиксировали поток вещества в галактике M87, который перемещается с кажущейся скоростью, превышающей скорость света.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
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В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
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Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Культура
Фрай станет ведущим шоу о существах из «Фантастических тварей»
В передаче, которая получила название Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история»), сказочных созданий из вселенной о Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными.
Политика
Зеленский проведет переговоры с Роухани в связи с крушением самолета
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию с авиакатастрофой в Иране с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани.
Теннис
ATP Cup. Медведев вывел сборную России в полуфинал турнира
В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного турнира ATP Cup, в котором принимает участие и сборная России.
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Происшествия
В Саратовской области 5-летний мальчик застрелил отца из ружья
В Саратовкой области 5-летний мальчик случайно выстрелил в своего отца из под ружья, мужчина скончался на месте.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флота (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский авиалайнер
Транспорт
В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов
Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, согласно которому будет введен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Происшествия
СК опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске
Следственный комитет опубликовал видео с места жестокого убийства женщины в Омске, в котором обвиняют ее 15-летнюю дочь и 18-летнего молодого человека.
Шоу-бизнес
Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска
31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.
Гаджеты
Samsung презентовал «неубиваемый» смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Происшествия
Пенсионер скончался в Уфе во время катания на тюбинге
65-летний житель Уфы скончался во время катания на тюбинге.
Спорт
МОК рассмотрит допуск россиян к участию в Олимпиаде после решения CAS
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио только после окончательного решения Спортивного арбитража (САS), сообщает Reuters.
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.