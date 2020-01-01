с чего всё началось

Власти иранской республики заблаговременно выверяли ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военных. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источник в администрации США.

Общество В Волгоградской области редактора «Урюпинской правды» уволили из-за фото политика В Урюпинске глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты "Урюпинская правда" Ольгу Шулебину за то, что та разместила в статье фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

Политика В администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.

Космос Зафиксировано сверхсветовое движение Астрономы зафиксировали поток вещества в галактике M87, который перемещается с кажущейся скоростью, превышающей скорость света.

Культура Фрай станет ведущим шоу о существах из «Фантастических тварей» В передаче, которая получила название Fantastic Beasts: A Natural History («Фантастические твари: естественная история»), сказочных созданий из вселенной о Гарри Поттере будут сравнивать с настоящими животными.

Фигурное катание Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.

Общество Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе Представляющий интересы истца юрист Александр Козенков рассказал РБК, что суд обязал ООО «Технопарк» снести капитальные строения в районе станции Шиес, в том числе вертолетную площадку, ангар, общежитие, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути и другие строения.

Шоу-бизнес Известная канадская певица ждёт ребёнка от Илона Маска 31-летняя певица с канадскими и украинскими корнями Клэр Буше, известная по сценическому имени Grimes, намекнула, что ждёт ребёнка от основателя SpaceX Илона Маска.

Гаджеты Samsung презентовал «неубиваемый» смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.

Спорт МОК рассмотрит допуск россиян к участию в Олимпиаде после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что МОК рассмотрит вопрос о допуске российских атлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио только после окончательного решения Спортивного арбитража (САS), сообщает Reuters.