Армия и оружие

ТАССТАССWP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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Иран выверял удары по базам, чтобы нанести минимум ущерба США

Комсомольская правда01:09

Иран специально наносил удары с минимальным ущербом для США

REGNUM00:47

WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах

РБК00:47

Стало известно о намерении Ирана нанести ракетным ударом минимум ущерба США

Взгляд.ру00:29

Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Военное дело00:29

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

ТАСС00:08
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Армия и оружие

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Lenta.ru 07 января в 20:32
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
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Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
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Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
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Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Радио Комсомольская правда 01:11
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

У жителя Петербурга нашли на балконе мумию

Lenta.ru вчера в 11:16
Кино

В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Собака.ru 07 января в 10:41
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Армия и оружие

Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik 00:54
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
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Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января

Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
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Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец

Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
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Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

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Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
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Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
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Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

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Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае

Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
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В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

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В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря

Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 01:13
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Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается

Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
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Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
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В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости вчера в 06:29
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