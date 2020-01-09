Армия и оружие
ТАССWP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.
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Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
Кино
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Армия и оружие
Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Кино
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января
Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия исполнила на Пхукете зажигательный танец
Недавно на своей странице в Instagram Стас Костюшкин поделился зажигательным танцем супруги Юлии с семейного отдыха в Тайланде.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Энергетика
Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
Общество
Илон Маск сплясал на открытии завода Tesla в Китае
Илон Маск зажигательным танцем открыл презентацию нового завода Tesla в Шанхае.
Происшествия
В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»
Происшествия
В Екатеринбурге ищут школьницу, пропавшую 31 декабря
Сотрудники полиции разыскивают тринадцатилетнюю девочку, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, сообщает пресс-группа городского УМВД.
Экономика
Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается
Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия