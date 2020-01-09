Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Происшествия Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.

Происшествия На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.

Армия и оружие Появилось видео дозаправки в воздухе истребителей МиГ-31БМ Истребители-перехватчики МиГ-31БМ Центрального военного округа отработали в небе над Челябинской областью один из самых сложных элементов летной подготовки ‒ дозаправку топливом в воздухе, сообщает телеканал "Звезда".

Политика Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.

Общество Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.

Энергетика Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.