с чего всё началось

Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Транспорт Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 633

Здоровье Минздрав Удмуртии получит 13,6 млн рублей на бесплатное обеспечение лекарствами детей Правительство Удмуртии выделило дополнительно 13,6 млн рублей на бесплатное лекарственное обеспечение детей в возрасте от 3 до 6,5 лет из малообеспеченных семей.

Футбол Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.

Фигурное катание Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением. 13

Религия Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. 748

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 456

Единоборства Уайт пообещал убить Нуньес в случае завершения карьеры Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова чемпионки организации в двух весовых категориях Аманды Нуньес, из которых следует, что та может завершить карьеру.

Общество Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов. 6

Происшествия В Ульяновске задержан первый заместитель главы города Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 23

Политика В Германии ответили Трампу на слова о защите от РФ Посол Германии в США Эмили Хабер прокомментировала заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о защите ФРГ от России, передает РИА Новости. 475

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Общество Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений. 4

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,1K

Политика СМИ отметили долгое отсутствие Ким Чен Ына на публике Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике больше недели. Об этом информирует агентство "Рёнхап".

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