Армия и оружие
РИА НовостиWashington Post: Пентагон саботирует вывод военных из Германии
Пентагон целенаправленно замедляет процесс сокращения военного присутствия США в Германии, анонсированного президентом страны Дональдом Трампом, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.
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Министерство обороны США намеренно затягивает исполнение решения президента Дональда Трампа о сокращении военной группировки в Германии, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.РБК02:50
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РИА Новости вчера в 12:19
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Медведев назвал главные шоки для российской экономики
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В Югре за сутки коронавирус выявлен у 237 человек
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Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
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