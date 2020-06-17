Армия и оружие
ТАССWP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии
Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.
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Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Evo-rus.com вчера в 04:54
Происшествия
СКР завершил расследование уголовного дела о тулунском маньяке
Сегодня, 17 июня, в Иркутской области СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Тулуна.
Байкал24 00:42
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Общество
Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»
РИА Новости вчера в 17:49
Общество
В Самарской области режим самоизоляции продлили до 23 июня
До 3 июля закрытыми останутся ночные клубы, кинотеатры, аквапарки - все развлекательные заведения с массовым пребыванием людей.
СОВА вчера в 07:35
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование в РПЛ
Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».
News.ru 15 июня в 09:28
Армия и оружие
В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем
На границе Индия и Китая в результате боестолкновений вооруженных сил двух стран погибли 20 индийских военнослужащих.
РБК вчера в 17:27
Армия и оружие
The National Interest: США просчитались с российскими Ка-52
Модернизация вертолетов России Ка-52 сделает отечественную авиацию еще более боеспособной. Об этом пишет The National Interest.
Политическая Экспертиза вчера в 12:03
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
Сердцебиением ученые называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг черной дыры.
ТК Звезда 13 июня в 20:54
Культура
Британцы раскритиковали популярное шоу из-за пародии на Гитлера
Британские зрители подвергли критике телеканал E4, который в подборке лучших выпусков популярного шоу «Большой брат» продемонстрировал эпизод с участием комика Майкла Бэрримора в образе Адольфа Гитлера.
Московский Комсомолец вчера в 23:44
Политика
Минюст США подал в суд на Джона Болтона
В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону.
BFM.ru 00:13
Шоу-бизнес
Жена Кокорина опубликовала откровенное фото в золотом купальнике
Супруга нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который проводит сезон в «Сочи», Дарья Валитова опубликовала на странице в социальной сети фото в золотом купальнике.
Metaratings 15 июня в 15:08
Политика
Трамп подписал указ о реформе полиции
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС вчера в 12:50
Общество
СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования
За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
Кедми рассказал, как протесты повлияют на авторитет США в мире
Массовые протесты в США рано или поздно утихнут, однако нанесут сильный удар по авторитету властей.
Украина.ру 00:25
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Evo-rus.com вчера в 13:13
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 15 июня в 12:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Армия и оружие
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
Lenta.ru вчера в 23:34
Футбол
Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru вчера в 11:06
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 15 июня в 02:53