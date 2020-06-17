Армия и оружие

ТАССТАССWP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.
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СМИ: Пентагон затягивает процесс вывода американских войск из Германии

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WP: Пентагон намеренно тормозит процесс вывода войск США из Германии

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СМИ: Минобороны США саботирует вывод военных из Германии

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До 3 июля закрытыми останутся ночные клубы, кинотеатры, аквапарки - все развлекательные заведения с массовым пребыванием людей.
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В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки

«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
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Документы поданы на получение лицензии на право участия в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «РБ-Спорт».
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В Индии сообщили о гибели 20 военных на границе с Китаем

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Сердцебиением ученые называют повторяющийся сигнал, создаваемый пульсацией вокруг черной дыры.
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Массовые протесты в США рано или поздно утихнут, однако нанесут сильный удар по авторитету властей.
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Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР

В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
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Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
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