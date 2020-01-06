Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Политика В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану "На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Происшествия В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.

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Здоровье В БСМП Петрозаводска не хватает реаниматологов Министр здравоохранения Михаил Охлопков рекомендовал главным врачам Республиканского перинатального центра и Республиканской инфекционной больницы командировать реаниматологов в БСМП Петрозаводска, где сейчас переполнено травматологическое отделение.

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Происшествия На Урале шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила СК Свердловской области начал проверку после появления в СМИ видео, на котором шестилетняя девочка жалуется соседке на домогательства от сожителя матери.

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