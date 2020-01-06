Армия и оружие
КоммерсантъWP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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Washington Post: Госсекретарь США Помпео несколько месяцев уговаривал Тампа убить Сулеймани
Актуальные Новости01:23
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