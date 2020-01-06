Армия и оружие
КоммерсантъWP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить157
с чего всё началось
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Авто
В Сети появились фото седана BMW 7 Series новой генерации
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Здоровье
В Госдуме рекомендовали россиянам не переедать в новогодние каникулы
В Госдуме призвали россиян воздержаться от переедания и чрезмерного употребления спиртного во время новогодних праздников, передаёт РИА Новости.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Армия и оружие
Кувейт опроверг предоставление базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.
Происшествия
СК по Крыму задержал полицейского из-за смертельного ДТП
В Крыму задержан начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району, сообщает пресс-служба Следкома России по РК.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Хоккей
В Twitter появился аккаунт камеры, остановившей выброшенную канадцами шайбу в матче с Россией
Аккаунт @ thetsncamera стал отсылкой к эпизоду, случившемуся на 59-й минуте встречи при счете 4:3, когда канадцы выбросили шайбу за пределы площадки, и она ударилась о камеру.
Здоровье
В Севастополе откроют медицинские кабинеты для граждан старше 70 лет
Специализированные центры появятся в городских больницах №1, 4, 9 и в поликлиниках с наибольшим количеством прикреплённых граждан старше 70-летнего возраста, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Общество
Ушел из жизни боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге ушел из жизни известный онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка.
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Политика
Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия
В обращении, опубликованном сегодня на сайте Елисейского дворца, говорится: Мы осудили недавние нападения на базы сил коалиции в Ираке и серьезно обеспокоены той негативной ролью, которую Иран играет в регионе, в том числе через КСИР и силы "Аль-Кудс" под командованием генералаа Сулеймани.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Общество
Жириновский раздал деньги на Красной площади со словами «крепостные, холопы»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади.
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Происшествия
В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Общество
Россиян предупредили о пробуждении мошенников
В Сбербанке заявили о пробуждении телефонных мошенников к концу новогодних каникул. Об исследовании кредитной организации сообщает ТАСС.