Армия и оружие
КоммерсантъWP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъ00:24
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Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
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