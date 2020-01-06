с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Политика Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.

Автоспорт Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе «Дакара» Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова, выступающий в категории грузовиков, занял второе место на втором этапе ралли-марафона "Дакар", который впервые проходит в Саудовской Аравии.

Происшествия Пять человек пострадали при обрушении лесов в центре Москвы Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Хоккей Ковальчук взял любимый номер в «Монреале» Российский хоккеист получит джерси с любимым 17-м номером, а игравший под ним ранее 25-летний канадский защитник Бретт Кулак теперь будет играть под 77-м.

Армия и оружие В США указали, в чем украинская армия сильнее американской Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 13 копеек — до 62,23 рубля. Курс евро также вырос на 13 копеек и составил 69,44 рубля.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Хоккей «Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011 Накануне «Матч ТВ» параллельно с финалом молодёжного ЧМ по хоккею, который шёл по Первому каналу, показал повтор игры девятилетней давности, когда Россия одержала победу.