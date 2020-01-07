Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАмериканские власти начали подготовку санкций против Ирака

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США. Об этом издаю рассказали три источника.
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WP узнала о подготовке США санкций против Ирака

РБКвчера в 23:14

Американские власти начали подготовку санкций против Ирака

Московский Комсомолецвчера в 22:28

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Интерфаксвчера в 22:45

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Известиявчера в 22:44

WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ТАССвчера в 22:29

США начали разрабатывать санкции против Ирака

Lenta.ruвчера в 22:45

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

РИА Новостивчера в 22:19
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На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции против «российской пропаганды, очерняющей Польшу», заявила вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска.
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Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

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