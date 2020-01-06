с чего всё началось

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США. Об этом издаю рассказали три источника.

Общество Потепление в России сохранится до конца недели Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки 40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.

Политика Путин посетил военный командный пункт России в Сирии Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.

Политика Великобритания покинет Ирак, если Багдад попросит Великобритания хочет сохранить свои войска в Ираке, но выведет их, если того потребует Багдад, заявил во вторник министр обороны Бен Уоллес.

Политика В США намерены усилить нажим на власти Венесуэлы и их сторонников Администрация США намерена усилить нажим на правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонников за рубежом и одновременно расширить масштабы помощи силам оппозиции этой южноамериканской страны.

Общество Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Политика Захарова предложила зафиксировать «ошибку» США о выводе войск из Ирака Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала запомнить, что Соединённые Штаты назвали ошибкой попадание в Интернет письма о выводе американских военных сил из Ирака.

Политика Президент Польши созвал совещание по вопросу отношений с Россией Глава Польши Анджей Дуда созвал совещание с правительством, на котором пожелал обсудить отношения с Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и 75-ю годовщину освобождения немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Теннис Циципас в гневе разбил ракетку и поранил своего отца После проигранного первого сета Стефанос Циципас в гневе разбил ракетку и в итоге один из осколков угодил в руку отца греческого теннисиста.

Футбол Тренер «Баварии» оптимистичен относительно травмы Левандовски Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дал комментарий о ходе восстановления после травмы форварда команды Роберта Левандовски.