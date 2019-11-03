с чего всё началось

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

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Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.

Киберспорт Blizzard анонсировала Overwatch 2 Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.

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Политика Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс» Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.

Происшествия В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.

Футбол Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

Политика ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.