Политика
ТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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с чего всё началось
По словам собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.RT на русскомвчера в 20:08
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Происшествия
В Иркутской области в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Религия
Патриарх Кирилл прекратил поминовение архиепископа Иеронима
На традиционной воскресной службе в храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл впервые не помянул главу Элладской православной церкви архиепископа Иеронима.
Вести.Ru 04:11
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости 08:05
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН 04:59
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Футбол
Гендиректор «Зенита» прокомментировал судейство в матче с ЦСКА
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказал мнение о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
RT на русском 08:51
Футбол
Ковач получил от «Баварии» два матча на исправление ситуации
Руководство «Баварии» приняло решение дать главному тренеру Нико Ковачу два матча на исправление ситуации, сообщается в «твиттере» Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Чемпионат 10:04
Космос
Облака на Юпитере поднимаются над окружающей атмосферой
AstroNews.ru 01 ноября в 02:26
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Ugpressa.ru 02:01
Общество
Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
ФедералПресс вчера в 23:37
Футбол
Моуринью провел встречу с представителями «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с директором «Арсенала» Раулем Санлехи.
Sportbox.RU 05:51
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Общество
В Раде призвали наказать националистов за демонтаж барельефа Жукову
Депутат Верховной рады Максим Бужанский осудил демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.
Аргументы и Факты 05:08
Политика
Бабченко пообещал вернуться на Украину на американском танке «Абрамс»
Журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он уехал из Украины. Об этом он написал в одном из постов в Facebook.
Политика Сегодня 05:23
Происшествия
В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек
В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM вчера в 10:09
Футбол
Бабаев: видимо, судье Мешкову нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о судействе в выездном матче 15-го тура Российской-Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Чемпионат 08:40
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, подсчитал Forbes.
РБК вчера в 16:05