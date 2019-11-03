Политика

ТАССТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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с чего всё началось
По словам
 собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.
RT на русскомвчера в 20:08

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Американские СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине

REGNUM08:10

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 17:33

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РБКвчера в 20:43

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РИА Новостивчера в 19:43

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Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 19:07

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

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