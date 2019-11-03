Политика

ТАССТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
Читать в источнике
Комментировать320
с чего всё началось
По словам
 собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.
RT на русскомвчера в 20:08

Подробнее о событии

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Газета.Ru02:46

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

RT на русском01:31

WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РБКвчера в 20:43

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

РИА Новостивчера в 19:43

СМИ рассказали о ненависти Трампа к Украине

Известиявчера в 19:21

Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 19:07

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:06, Вашингтон
Культура

Президент поздравил Градского с юбилеем

The Moscow Post 03:30
Технологии

Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge

Актуальные Новости 03:01
Армия и оружие

The National Interest напомнил о последнем секретном самолете СССР

Актуальные Новости вчера в 10:30
Общество

Бутина получила новый российский паспорт

РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Политика

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 12:27
Общество

Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Шоу-бизнес

Нюша показала лицо крупным планом после преображения

Поклонники с трудом узнают Нюшу на новых фото. Как раз вчера певица показала свои портреты с мужем, сделанные крупным планом.
7Дней.ру 05:00
Общество

Племянник Кадырова извинился за пытки людей электрошокером

Lenta.ru 12:24
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет

Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Происшествия

В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо

В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих в результате политического спора, сообщает South China Morning Post.
Газета.Ru 12:42
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
Футбол

Валерий Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: «Обидно до слез»

Sportbox.RU 11:15
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Кино

Россияне назвали лучшие фильмы ужасов десятилетия

Российская газета 06:15
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru 11:43
Футбол

Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Футбол

Игорь Гамула: Игнатьев в моменте с голом был в офсайде. Зачем тогда VAR?

Тренер-селекционер «Ростова» Игорь Гамула высказался относительно гола нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева.
Bookmaker-ratings.ru 12:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Наука

Ученые назвали самое безжизненное место на Земле

Газета.Ru 01:42
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Происшествия

Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Общество

СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии

Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Музыка

На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно

Актуальные Новости вчера в 02:32
Происшествия

В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Политика

Джонсон извинился за медленный Brexit

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон принес извинения за то, что не смог реализовать выход Великобритании из Евросоюза до 31 октября.
Московский Комсомолец 08:12
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум рассказала о новом романе

Напомним, после расставания с Ириной Старшенбаум Александр Петров закрутил роман со Стасей Милославской.
RuNews24.ru 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное