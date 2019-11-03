Политика
ТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
Читать в источнике
Оценить289
с чего всё началось
По словам собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.RT на русскомвчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Политика
Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию
Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
Музыка
Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае
Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Технологии
Компания «Apple» запустила стриминговую платформу
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Политика
В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ
Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
Политика
Политолог усомнился в адекватности предложившего заводить дела за поездки россиян в Крым
Ганжара добавил, что идея о миллионе уголовных дел на каждого россиянина незаконна с точки зрения норм права.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Политика
ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны
В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Общество
Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Культура
Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре
Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
Происшествия
Во Внуково произошел багажный коллапс
В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
Шоу-бизнес
Ирина Старшенбаум: «Я влюблена»
После расставания с Александром Петровым Ирина Старшенбаум редко выходила в свет, стараясь больше времени уделять новым проектам.
Футбол
«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА
Ранее в субботу, 2 ноября, ближайший преследователь петербургской команды столичный «Локомотив», в активе которого 30 очков, в гостях сыграл вничью с «Уфой» (1:1). ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав дет 27 очков после 15 встреч.