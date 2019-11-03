с чего всё началось

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

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