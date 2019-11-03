Политика

ТАССТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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с чего всё началось
По словам
 собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.
RT на русскомвчера в 20:08

Подробнее о событии

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Газета.Ru02:46

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

RT на русском01:31

Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 19:07

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

РИА Новостивчера в 19:43

СМИ рассказали о ненависти Трампа к Украине

Известиявчера в 19:21

WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РБКвчера в 20:43

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 17:33
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Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

Взгляд.ру 04:24
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Политика

Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Музыка

Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Политика

Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе

Газета.Ru 03:35
Технологии

Компания «Apple» запустила стриминговую платформу

Сусанин вчера в 07:44
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Политика

В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ

Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.
РИА Новости 04:27
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Политика

На Украине предрекли потери из-за отсутствия авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждёт весьма печальный сценарий», — отметил он, добавив, что украинской стороне грозят «отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата».
RT на русском 04:56
Политика

Политолог усомнился в адекватности предложившего заводить дела за поездки россиян в Крым

Ганжара добавил, что идея о миллионе уголовных дел на каждого россиянина незаконна с точки зрения норм права.
Народные новости 05:26
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
Политика

Патриарх впервые не упомянул главу Элладской церкви в богослужении

Известия 04:15
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву

Газета.Ru 04:34
Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК вчера в 10:04
Гаджеты

Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор

Народные новости вчера в 01:05
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие

Аргументы и Факты вчера в 02:22
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Общество

Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой.
Аргументы недели 04:41
Культура

Первый канал ответил на слова Светлакова о цензуре

Представители «Первого канала» заявили, что программа «Прожекторперисхилтон» закрылась в 2012 году из-за контракта ведущего Сергея Светлакова с другим каналом.
Рамблер 31 октября в 05:07
Происшествия

Во Внуково произошел багажный коллапс

В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru вчера в 13:21
Футбол

Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
ProstoProSport вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Ирина Старшенбаум: «Я влюблена»

После расставания с Александром Петровым Ирина Старшенбаум редко выходила в свет, стараясь больше времени уделять новым проектам.
StarHit.ru 02:00
Футбол

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с ЦСКА

Ранее в субботу, 2 ноября, ближайший преследователь петербургской команды столичный «Локомотив», в активе которого 30 очков, в гостях сыграл вничью с «Уфой» (1:1). ЦСКА занимает пятое место в таблице, набрав дет 27 очков после 15 встреч.
RuNews24.ru вчера в 18:32
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