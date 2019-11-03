Политика

ТАССТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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с чего всё началось
По словам
 собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече с помощниками в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.
RT на русскомвчера в 20:08

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WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Газета.Ru02:46

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

RT на русском01:31

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 17:33

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

РИА Новостивчера в 19:43

СМИ рассказали о ненависти Трампа к Украине

Известиявчера в 19:21

Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 19:07

WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РБКвчера в 20:43
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Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество

В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову

Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости вчера в 14:50
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«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
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В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

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Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Хоккей

Дубль Гурьянова помог «Далласу» обыграть «Монреаль» в матче НХЛ

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали победу над "Монреаль Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:40
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Политика

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Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
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Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Польше рассказали о «нежелательном сближении» России и Франции

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Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Лента впечатлила Тарантино во всех отношениях с точки зрения чистого кинопроизводства, цитирует режиссёра издание The Deadline.
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Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
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Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия 01 ноября в 22:20
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Задержанного в США Билалова отпустили под залог

Задержанного в США экс-главу компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова отпустили под залог.
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В Екатеринбурге пассажир жестко избил кондуктора автобуса и сбежал

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Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые "Abuse" и "Goodbye".
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Саудовский регулятор одобрил IPO Saudi Aramco

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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

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