Политика
ТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней пребывания на посту, написала 2 ноября The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.Известиявчера в 20:21
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