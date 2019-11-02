Политика

ТАССТАССWP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. С таким утверждением выступила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней пребывания на посту, написала 2 ноября The Washington Post
 со ссылкой на действующих и бывших сотрудников американской администрации.
Известиявчера в 20:21

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СМИ рассказали о ненависти Трампа к Украине

Известиявчера в 20:21

СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине

RT на русскомвчера в 21:08

Washington Post рассказал о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РИА Новостивчера в 20:43

WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РБКвчера в 21:43

Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 20:07

Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства — СМИ

REGNUMвчера в 19:36

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 18:33
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Политика

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В ролике показано, как подростки ногами рушат надгробия Они повредили 6 могил.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

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В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 10:17
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В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
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Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
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Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет

Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 22:47
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Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы.
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Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей

Народные новости вчера в 15:10
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Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
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В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II

В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
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Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

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РБК вчера в 17:40
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В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
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Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке

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Газета.Ru вчера в 23:33
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
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Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»

В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru вчера в 19:14
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
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Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес

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Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
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«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 18:30
Единоборства

Бразильский боец UFC хочет получить российский паспорт

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), выступающий в полутяжелом дивизионе, Джонни Уокер хочет стать гражданином России.
Газета.Ru вчера в 06:29
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
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Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
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В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III

РИА Новости вчера в 03:01
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
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