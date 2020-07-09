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WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.В источнике
Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Интерфакс01:47

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

РБК01:04

Трамп признал, что лично одобрил хакерскую атаку на «фабрику троллей»

Коммерсантъ23:52

Трамп признался в кибератаке против России в 2018 году

Газета.Ru03:12

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

Известия22:45

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

РИА Новости22:26

Трамп признал, что одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований»

ТАСС20:53
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Lenta.ru08:07
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
REGNUMвчера в 08:29
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Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАССвчера в 05:29
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ruвчера в 09:52
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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru07:11
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