WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
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Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.В источнике
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