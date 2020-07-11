Политика
RT на русскомWP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.
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Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Кино
Том Холланд показал, как «работает» над образом героя Uncharted
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Piter.tv 02:12
Общество
Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае
В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
Общество
Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
Наука
Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций
Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
Происшествия
На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих
Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:03
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Армия и оружие
Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море
Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Космос
Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны
ТАСС вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Хоккей
Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа
Команды приступят к сражению за Кубок Стэнли первого августа, заявила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
iReactor вчера в 23:57
Политика
Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
Футбол
11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения
11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform вчера в 12:12
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30