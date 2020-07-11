Политика

RT на русскомRT на русскомWP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.
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Трамп признался в кибератаке против России в 2018 году

Газета.Ru03:12

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

РБК01:04

Трамп признал, что одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований»

ТАССвчера в 20:53

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

Известиявчера в 22:45

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

РИА Новостивчера в 22:26

Трамп признал причастность к кибератаке против компании из России

РЕН ТВвчера в 21:16

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Интерфакс01:47
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Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
3
Кино

Том Холланд показал, как «работает» над образом героя Uncharted

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Том Холланд показал, как "работает" над образом героя Uncharted.
Piter.tv 02:12
4
Общество

Несогласованные митинги в поддержку Фургала прошли в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств.
Известия 04:23
2,3K
Общество

Названы востребованные профессии в условиях ситуации на рынке труда

Результаты исследования есть в распоряжении RT. Специалисты уверены, что, как и в разгар пандемии, особенно востребованными остаются медики.
RT на русском вчера в 23:30
6
Наука

Найден белок, который защищает мозг от снижения когнитивных функций

Обнаружилось, что он защищает мозг от возрастного снижения когнитивных функций.
Rusargument вчера в 16:41
5
Общество

Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира

Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
4
Происшествия

На Ямале возбудили уголовные дела из-за вспышки COVID-19 среди рабочих

Следственным отделом ОМВД России по Новому Уренгою 10 июля возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:03
Политика

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

Российская газета 03:35
11
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
180
Происшествия

В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка

Известия вчера в 21:22
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Шоу-бизнес

Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
32
Армия и оружие

Крейсеры Северного флота сбили ракеты-мишени в Баренцевом море

Москва, 10 июля 2020, 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).
REGNUM вчера в 12:38
25
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
5,7K
Космос

Япония и США подписали декларацию о сотрудничестве в освоении Луны

ТАСС вчера в 22:53
3
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
96
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
125
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
23
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
1
Хоккей

Чемпионат НХЛ возобновится 1 августа

Команды приступят к сражению за Кубок Стэнли первого августа, заявила пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
iReactor вчера в 23:57
Политика

Жириновский: ЛДПР уйдет из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 вчера в 12:29
2,5K
Футбол

11 июля стадион «Баварии» окрасится в цвета ЛГБТ-движения

11 июля стадион "Баварии" окрасится в цвета ЛГБТ-движения, сообщает Twitter команды.
Газета.Ru 05:12
Общество

Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля

Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54
1K
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
33
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
458
Кино

Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel

NewInform вчера в 12:12
22
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
1,8K
Технологии

Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay

Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
1,5K
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru 04:30
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