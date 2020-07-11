Политика

RT на русскомRT на русскомWP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.
Читать в источнике
Комментировать475

Подробнее о событии

Трамп признался в кибератаке против России в 2018 году

Газета.Ru03:12

Трамп признал, что одобрил кибератаку против российского «Агентства интернет-исследований»

ТАССвчера в 20:53

Трамп признал, что лично одобрил хакерскую атаку на «фабрику троллей»

Коммерсантъвчера в 23:52

Что случилось этой ночью: суббота, 11 июля

Интерфакс01:47

Трамп признал ответственность США в кибератаке на Россию

Известиявчера в 22:45

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

РИА Новостивчера в 22:26

Трамп подтвердил кибератаку США на российскую «фабрику троллей»

РБК01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Футбол

«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии

"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 09:25
Хоккей

Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий

Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
2
Технологии

Сервис Telegraph разблокировали в России

Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.
Телеканал 360° 07:00
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
5,1K
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
29
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
3,7K
Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
10
Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
374
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
156
Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
281
Политика

Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае

У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
635
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским

Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
101
Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
1,3K
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
1,5K
Автоспорт

Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня

RT на русском 08:48
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском вчера в 06:21
445
Армия и оружие

Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе

Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
655
Общество

В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
11
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
186
Здоровье

О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников

Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
3
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

ToDay News Ufa вчера в 07:12
34
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 06:40
112
Игры

Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com вчера в 03:02
25
Происшествия

В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь

Российская газета 09:41
6
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз

С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
5,9K
Экономика

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
254
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
138
Происшествия

В Челябинской области ураган повредил машины отдыхающих

В Челябинской области уже есть первые жертвы объявленного штормового предупреждения: в районе озера Увильды ураган повали берёзы на припаркованные машины отдыхающих, сообщает ural-meridian.ru.По словам очевидцев, перед ураганом деревья сначала качались из стороны в сторону.
Вестник 08:03
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное