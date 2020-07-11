Политика
RT на русскомWP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.
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Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 09:25
Хоккей
Скончался 23-летний хоккеист «Южного Урала» Павел Крутий
Нападающий орского хоккейного клуба «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23-летнем возрасте.
Пятый канал вчера в 10:21
Технологии
Сервис Telegraph разблокировали в России
Издательский сервис для создания статей — telegra.ph разблокировали на территории России. Вслед за мессенджером Telegram.
Телеканал 360° 07:00
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
CT news вчера в 16:38
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии отменена из-за ливня
RT на русском 08:48
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Здоровье
О чем говорит «походка Франкенштейна», раскрыл доктор Мясников
Доктор и телеведущий Александр Мясников сообщил, что по походке можно судить не только о настроении человека и его физической форме, но и диагностировать ту или иную болезнь.
Что происходит 09:43
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Экономика
Кудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%.
ТАСС 09:13
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Происшествия
В Челябинской области ураган повредил машины отдыхающих
В Челябинской области уже есть первые жертвы объявленного штормового предупреждения: в районе озера Увильды ураган повали берёзы на припаркованные машины отдыхающих, сообщает ural-meridian.ru.По словам очевидцев, перед ураганом деревья сначала качались из стороны в сторону.
Вестник 08:03