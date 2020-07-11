Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

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