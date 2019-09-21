Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления. Он назвал политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию. Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден.

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

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