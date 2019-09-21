Политика

RT на русскомRT на русскомWP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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Алексей Пушков
Сильная сторона Трампа — наличие здравого смысла и бизнес-мышления. Он назвал политику США на Украине бессмысленной и лишь раздражающей Россию. Разве это не так? Что дает США как нации слепое подыгрывание далекой от них стране? Какова прибыль на вложенный доллар? Ответ очевиден.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельНовостной фронт 05:08

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