с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Футбол Ахмат — Крылья Советов 1:1 Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Общество Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье Мокрый снег и ветер ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Политика Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел на свободу Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Политика Захарова жестко ответила на претензии Эстонии По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Россия не приемлет понятие «советская оккупация», ущерб от которой потребовал компенсировать глава МИД Эстонии.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Авто Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России 21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.

Здоровье Существование безопасной дозы алкоголя опровергли в Минздраве Речь идет о сообщениях, которые появились ранее в СМИ о существующей безопасной дозе алкоголя.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Общество В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты.