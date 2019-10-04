с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами. Разговор состоялся через несколько дней после инаугурации Трампа.

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

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