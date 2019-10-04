Политика
Газета.RuWP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
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с чего всё началось
Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post.Life.ruвчера в 11:23
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