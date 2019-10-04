с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Происшествия В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.

Общество Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.

Политика Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.

Единоборства Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.

Хоккей Пять очков Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе гостей тремя передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Экономика Исследование: женщины чаще покупают смартфоны в кредит Женщины чаще мужчин берут кредит на покупку смартфонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Общество Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки 4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.

Политика Власти Грузии призвали поскорее возобновить авиасообщение с Россией Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что правительство его страны хотело бы, чтобы прямое авиасообщение с Россией возобновилось как можно скорее.

Здоровье Ученые рассказали о полезных свойствах винограда Ученые и врачи рассказали о полезных свойствах винограда. Об этом 5 октября сообщил портал «МедикФорум».

Футбол «Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Политика Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Гаджеты Nokia представила кнопочный телефон-раскладушку с WhatsApp Компания Nokia анонсировала выпуск кнопочного телефона Nokia 2720 Flip — классической раскладушки с новыми функциями, среди которых есть WhatsApp и Facebook.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Волейбол Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.

Наука На Байкале нашли окаменелости птицы-бородастика возрастом 16 млн лет На берегу озера Байкал обнаружены окаменелости тропической птицы "бородастика" возрастом около 16 миллионов лет.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.