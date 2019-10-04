с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

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