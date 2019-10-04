с чего всё началось

Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post. По данным издания, Трамп сказал Путину, что он великий лидер, и извинился за то, что не позвонил раньше.

WP: Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

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