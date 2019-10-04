с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

WP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора

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