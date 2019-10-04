Политика
РИА НовостиWP: Трамп «заискивал» перед Путиным во время первого разговора
Президент США Дональд Трамп "заискивал" перед президентом России Владимиром Путиным, когда тот поздравлял его после инаугурации в 2017 году, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Лидер США Дональд Трамп заискивал перед президентом России Владимиром Путиным во время их первого телефонного разговора 28 января 2017 года, утверждает The Washington Post.Life.ru11:23
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