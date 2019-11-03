Политика

RT на русскомRT на русскомWP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
По словам
 собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.
RT на русскомвчера в 20:08

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WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Газета.Ru02:46

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

RT на русском01:31

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

ТАССвчера в 17:33

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

РИА Новостивчера в 19:43

СМИ рассказали о ненависти Трампа к Украине

Известиявчера в 19:21

Трампа уличили в ненависти к Украине

Lenta.ruвчера в 19:07

WP сообщила о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

РБКвчера в 20:43
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Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Здоровье

Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»

На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Ulpressa 01:12
Происшествия

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»

Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Общество

Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
REGNUM вчера в 08:06
Политика

Киселев заявил, что Бабченко покинул Украину

DP.RU 05:01
Наука

Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых

Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Популярная механика 03:16
Общество

Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова

Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Наука

Между женским храпом и онкологией нашли связь

Греческие ученые объявили о результатах проведенного исследования, согласно которым женский храп может указывать на онкологию.
РЕН ТВ 03:48
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Футбол

Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»

УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 05:58
Армия и оружие

Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа

Известия 01 ноября в 15:11
Политика

Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной

Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
РИА Новости 06:28
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Единоборства

Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Происшествия

Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе

Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Lenta.ru 06:48
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 06:19
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Религия

Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 06:07
Хоккей

«Филадельфия» проиграла по буллитам «Торонто», у Проворова два очка

У "Филадельфии" голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).
REGNUM 00:28
Политика

Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии

В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
РБК вчера в 06:18
Общество

Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора

Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru 05:20
Происшествия

Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии

Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
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