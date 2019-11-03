Политика
RT на русскомWP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
По словам собеседников издания, о своём отношении глава государства рассказывал на встрече в мае, когда ряд советников пытались убедить его, что новое украинское руководство — это союзники США, которые заслуживают помощи.RT на русскомвчера в 20:08
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Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Здоровье
Василий Гвоздев: «Бесплатный проезд для пенсионеров — очень недешевое решение, но оно выполнимо и нам под силу»
На пленарном заседании была организована работа семи круглых столов, где были приняты главные направления работы партии в решении наиболее острых социальных и экономических проблем.
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Общество
Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
Наука
Смогут ли 20 миллионов деревьев спасти нашу планету: мнение ученых
Июльское исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что если бы мы посадили новые деревья на 900 миллионах гектаров, то они могли бы поглотить две трети углекислого газа, который мы выделили в атмосферу за последние 250 лет.
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Политика
«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
Наука
Между женским храпом и онкологией нашли связь
Греческие ученые объявили о результатах проведенного исследования, согласно которым женский храп может указывать на онкологию.
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Футбол
Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Политика
Голикова признала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов неудачной
Основные вопросы касались обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества оказания услуг.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
Происшествия
Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
Хоккей
«Филадельфия» проиграла по буллитам «Торонто», у Проворова два очка
У "Филадельфии" голы забили российский защитник клуба Иван Проворов (16-я в большинстве), также затем отметившийся в матче результативной передачей, Клод Жиру (24-я) и Трэвис Санхейм (41-я).
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
В ходе выступления перед журналистами перед вылетом на встречу с активистами Республиканской партии в штате Миссисипи, президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, как складывается ситуация в Сирии.
Общество
Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора
Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
Происшествия
Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии
Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.