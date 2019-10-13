Армия и оружие
Радио SputnikWP: Турция могла намеренно обстрелять в Сирии американских военных
Турецкие военные могли намеренно обстрелять американские позиции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме.
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с чего всё началось
Турецкие военные, которые в ходе операции «Источник мира», обстреляли позиций американских военных в районе города Кобани на севере Сирии, сделали это намерено, считают в американской администрации, передает The Washington Post со ссылкой источники в Белом доме.Коммерсантъ00:34
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