с чего всё началось

Турецкие военные могли намеренно обстрелять американские позиции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников в Белом доме.

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Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия На дне открытых дверей в МГУ задержали четырёх активистов Аспиранта Азата Мифтахова задержали 1 февраля в Балашихе по подозрению в незаконном изготовлении взрывных устройств.

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Политика Путин выразил Абэ соболезнования из-за тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями японскому премьер-министру Синдзо Абэ в связи с большим числом жертв и масштабными разрушениями из-за тайфуна в Японии.

Армия и оружие Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.

Авто Перспективы LADA Granta Drive Active оценили дилеры Седан LADA Granta Drive Active, который совсем скоро поступит в продажу, призван стать самой «молодежной» моделью в линейке LADA.

Происшествия Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.

Шоу-бизнес Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.

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Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.

Политика Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

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Общество В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.

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Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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