Армия и оружие
RT на русскомWP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Газета считает, что Анкара хочет контролировать «гораздо больше территории» в Сирии. Также издание пишет о намерении Турции оттеснить военных США от сирийского города Кобани.
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с чего всё началось
Турецкие военные, которые в ходе операции «Источник мира», обстреляли позиций американских военных в районе города Кобани на севере Сирии, сделали это намерено, считают в американской администрации, передает The Washington Post со ссылкой источники в Белом доме.Коммерсантъ00:34
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