с чего всё началось

Газета считает, что Анкара хочет контролировать «гораздо больше территории» в Сирии. Также издание пишет о намерении Турции оттеснить военных США от сирийского города Кобани.

Авто В России изменился расчет транспортного налога В России увеличится сумма транспортного налога для грузовых транспортных средств массой более 12 тысяч килограммов.

Экономика Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.

Общество Путин отметил рост влияния аграрного сектора России на мировых рынках Российский лидер Владимир Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным праздником и отметил растущую конкурентоспособность аграрного сектора России на мировых рынках.

Политика Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.

Происшествия В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис» В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".

Здоровье Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.

Теннис Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев обыграл в полуфинале "Мастерса" в Шанхае грека Стефаноса Циципаса и пробился в свой шестой финал подряд, где сразится с немцем Сашей Зверевым, которому проиграл все четыре очные поединка в карьере.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Музыка Шнуров поделился планами после гастролей с «Ленинградом» Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал, чем займется после завершения гастролей. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Автоспорт Команда Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов «Формулы-1» Команда «Формулы-1» Mercedes досрочно победила в Кубке конструкторов сезона-2019. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

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Хоккей «Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.

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Здоровье СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".

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Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.

Авто Стартовало производство Nissan Juke нового поколения Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.