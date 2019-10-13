Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuWP: Турция намеренно обстреляла в Сирии американских военных

В Вашингтоне считают, что Турция намеренно обстреляла американские позиции около сирийского города Кобани, чтобы оттеснить военных США от границы и самим вести войну против курдов. Анкара указала, что не знала о месте расположения войск Пентагона, а провела удар в ответ на курдские атаки.
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с чего всё началось
Турецкие военные, которые в ходе операции «Источник мира», обстреляли позиций американских военных в районе города Кобани на севере Сирии, сделали это намерено, считают в американской администрации, передает The Washington Post
 со ссылкой источники в Белом доме.
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