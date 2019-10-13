Армия и оружие
Газета.RuWP: Турция намеренно обстреляла в Сирии американских военных
В Вашингтоне считают, что Турция намеренно обстреляла американские позиции около сирийского города Кобани, чтобы оттеснить военных США от границы и самим вести войну против курдов. Анкара указала, что не знала о месте расположения войск Пентагона, а провела удар в ответ на курдские атаки.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
Турецкие военные, которые в ходе операции «Источник мира», обстреляли позиций американских военных в районе города Кобани на севере Сирии, сделали это намерено, считают в американской администрации, передает The Washington Post со ссылкой источники в Белом доме.Коммерсантъ00:34
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ заявили о преднамеренности обстрела Турцией военных США в Сирии
Национальная служба новостей03:36
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Армия и оружие
В Италии суд присяжных пояснил приговор украинскому военному Маркиву
Украина.ру вчера в 05:56
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Происшествия
Скончался российский школьник, отдыхавший в «Артеке»
Газета.Ru вчера в 09:37
Политика
МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве
Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.
RT на русском 11 октября в 22:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Происшествия
Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Газета.Ru 06:05
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
RT на русском вчера в 09:07
Общество
Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом
Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Футбол
В «Нижнем Новгороде» выбирают между Евдокимовым и Пилипчуком
По данным matchtv.ru, в «Нижнем Новгороде» уже на этой неделе может произойти смена главного тренера.
Матч ТВ 05:49
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
REGNUM вчера в 19:00
Происшествия
Возросло число жертв трагедии в керченском колледже
ФАН 11 октября в 20:19
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.
Известия 05:37
Авто
В Сети показали уникальную дизельную «Ниву»
Внешне дизельная «Нива» тоже выглядела по-европейски.
Автоновости дня 03:32
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Здоровье
Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
РБК 10 октября в 13:22
Наука
Древние клещи эволюционировали в 600 раз медленнее динозавров
Изучение ископаемых останков позволило российским ученым выяснить, что почвенные клещи эволюционировали очень медленно на протяжении миллионов лет.
Полит.ру 10 октября в 03:40
Армия и оружие
Беспилотник США сдуло ветром во время испытаний
Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
Газета.Ru вчера в 20:41
Кино
[Слухи] В «Кризис на бесконечных землях» заглянет Люцифер
Обаятельного дьявола заметили на съемочной площадке Новый телевизионный сезон стартовал, и на малые экраны вернулись сериалы франшизы Arrowverse, а уже скоро героев ждет «Кризис на бесконечных землях» – кроссовер в пяти частях, который объединит персонажей вселенной DC из самых разных проектов.
Srnsk 06:10
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Единоборства
Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.
RT на русском 05:52
Здоровье
Названы пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля
Об ошибках, которые люди допускают при домашнем лечении, рассказали специалисты. Главная ошибка – это не лечить кашель.
Волгоградская правда 02:00
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких военнослужащих
После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat.
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Певица Нюша решила избавиться от родинки над верхней губой
Певица Нюша решила избавиться от своей родинки над верхней губой, которая долгие годы была изюминкой и главной отличительной чертой ее внешности.
Актуальные Новости 02:04