с чего всё началось

В Вашингтоне считают, что Турция намеренно обстреляла американские позиции около сирийского города Кобани, чтобы оттеснить военных США от границы и самим вести войну против курдов. Анкара указала, что не знала о месте расположения войск Пентагона, а провела удар в ответ на курдские атаки.

Армия и оружие Путин ответил на вопрос о новой холодной войне Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Политика МИД Латвии назвал неприемлемым празднование освобождения Риги в Москве Латвия считает неприемлемым праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летней годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, заявили в МИД страны.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18 Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Теннис Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.

Политика В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.

Общество Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.

Футбол В «Нижнем Новгороде» выбирают между Евдокимовым и Пилипчуком По данным matchtv.ru, в «Нижнем Новгороде» уже на этой неделе может произойти смена главного тренера.

Общество В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Соединенные Штаты пытаются подорвать работу ООН, о чем свидетельствует задолженность страны перед бюджетом организации.

Экономика Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Здоровье Минздрав выявил серьезные нарушения в онкоцентре Блохина «Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.

Наука Древние клещи эволюционировали в 600 раз медленнее динозавров Изучение ископаемых останков позволило российским ученым выяснить, что почвенные клещи эволюционировали очень медленно на протяжении миллионов лет.

Кино [Слухи] В «Кризис на бесконечных землях» заглянет Люцифер Обаятельного дьявола заметили на съемочной площадке Новый телевизионный сезон стартовал, и на малые экраны вернулись сериалы франшизы Arrowverse, а уже скоро героев ждет «Кризис на бесконечных землях» – кроссовер в пяти частях, который объединит персонажей вселенной DC из самых разных проектов.

Шоу-бизнес Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.

Единоборства Зеленский по телефону поздравил боксёра Усика с победой Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.

Здоровье Названы пять ошибок, которые мешают избавиться от кашля Об ошибках, которые люди допускают при домашнем лечении, рассказали специалисты. Главная ошибка – это не лечить кашель.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Армия и оружие Курды заявили об уничтожении 75 турецких военнослужащих После боестолкновения курды заявили об уничтожении 75 военнослужащих ВС Турции. Об этом сообщает агентство Firat.