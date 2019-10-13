с чего всё началось

В Вашингтоне считают, что Турция намеренно обстреляла американские позиции около сирийского города Кобани, чтобы оттеснить военных США от границы и самим вести войну против курдов. Анкара указала, что не знала о месте расположения войск Пентагона, а провела удар в ответ на курдские атаки.

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Происшествия Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Политика Путин объяснил присутствие России в Сирии Российский лидер напомнил, что Москва не могла позволить террористам создать на территории Сирии квазигосударство, угрожающее соседним странам.

Армия и оружие Американский эсминец вошел в Черное море Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Авто Дилеры рассказали о перспективах «драйверской» Lada Granta Как рассказали "РГ" в пресс-службе АвтоВАЗа, новая модификация была разработана для Lada Granta именно в кузове "седан", поскольку это наиболее популярный в России тип кузова, хорошо зарекомендовавший себя и на дорогах, и в автоспорте.

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