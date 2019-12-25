с чего всё началось

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России. США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года.

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

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Общество Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.

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Хоккей Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.

Происшествия На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.

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Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.