Политика
Российская газетаWP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России. США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года.
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с чего всё началось
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.РИА Новости02:18
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