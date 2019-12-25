Политика

Российская газетаРоссийская газетаWP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России. США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года.
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с чего всё началось
Ранее газета Washington Post
 сообщила со ссылкой на источники, что киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается вмешаться в выборы 2020 года.
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