с чего всё началось

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России. США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года.

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Происшествия В ФБК заявили о задержании Навального В Фонд борьбы с коррупцией пришли силовики и выломали дверь организации, говорится в Twitter пресс-секретаря основателя ФБК Алексея Навального Киры Ярмыш.

Гаджеты Эксперт посоветовал пользователям не заряжать смартфоны ночью Директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте предостерег пользователей от того, чтобы оставлять мобильные устройства заряжаться на всю ночь, пишет Business Insider.

Политика Новак пообещал достроить «Северный поток-2» Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Происшествия Суд огласил приговор уфимским экс-полицейским по делу об изнасиловании Кировский районный суд Уфы назначил от шести до семи лет колонии трем бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Политика Песков прокомментировал идею «нормандского формата» с Грузией «Нормандский формат» уникален, с Тбилиси структура проблем иная, заявил 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею Грузии по работе с РФ в аналогичном «нормандскому формату» режиме.

Происшествия В Москве напали на подполковника Росгвардии Сотрудники московской полиции проводят доследственную проверку по факту нападения на замначальника отдела управления информационного сопровождения департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии подполковника полиции 38-летнего Александра Кудрявцева.

Политика Орешкин рассказал об обсуждении вопросов интеграции с Белоруссией Москва и Минск подготовили пакет более чем из 30 дорожных карт по интеграции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Общество «Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков «Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.

Шоу-бизнес Пугачева выгнала Бузову с «Голубого огонька» Примадонна даже обратилась к своему другу композитору Игорю Крутому с просьбой не пускать Ольгу на «Голубой огонек», так как Новый год – семейный праздник, и на нем лучше не «трясти арбузами», как призывает начинающая исполнительница.

Хоккей Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией Турнир пройдёт с 26 декабря по 5 января. В группе В, помимо сборных России и Чехии, также играют команды США, Канады и Германии.