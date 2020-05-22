с чего всё началось

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 701

Происшествия У офиса Медведчука прогремел взрыв В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24". 20

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 306

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года». 1

Политика Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. 500

Здоровье В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм про выживших после ИВЛ RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице.

Происшествия В астраханском доме престарелых произошла вспышка коронавируса Коронавирусная инфекция подтвердилась у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов, они госпитализированы. 2

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 454

Шоу-бизнес 56-летний Александр Мохов стал бездомным после развода 56-летний актер театра и кино Александр Мохов признался, что после двух болезненных разводов он стал бездомным, оставшись безо всяких средств к существованию. 4

Футбол Деспотович покинул расположение «Оренбурга» Нападающий Джордже Деспотович покинул расположение "Оренбурга" и больше не сыграет за команду в нынешнем сезоне.

Экономика Судебным приставам запретят забирать имущество из дома должника Судебные приставы не смогут изымать у должников мебель, бытовую и электронную технику, а также домашних питомцев для погашения долгов. 3

Биатлон Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.

Политика Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.