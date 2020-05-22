Политика
Российская газетаWP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:53
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В США обсуждали возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания
Известиявчера в 22:56
Администрация Трампа решила надавить на Россию возобновлением ядерных испытаний
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Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
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Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews вчера в 17:25
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США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Частник.Ru вчера в 05:20
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Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
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В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса.
Lenta.ru 06:38
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На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
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Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
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Тульская медсестра, которая из-за своего полупрозрачного костюма прославилась на весь мир, оказалась выпускницей Рязанского Государственного Медицинского Университета.
СРБ вчера в 08:56
Общество
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Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.
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Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Армия и оружие
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Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56
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Общество
В Свердловской области ограничительные меры продлены до 1 июня
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RT на русском вчера в 11:06