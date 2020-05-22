с чего всё началось

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.

Здоровье Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило три тысячи человек От коронавирусной инфекции выздоровели 1764 человека, в том числе 120 - за последние сутки. Возраст заболевших - от двух лет до 91 года. 936

Политика Роухани пригрозил США «проблемами» из-за препятствования танкерам Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США "проблемы", если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона. 6

Культура Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон". 247

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 671

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 975

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски, — заявил Воробьев. 130

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Экономика В Совфеде предложили компенсировать крупным ТЦ потерю арендной платы В Совете Федерации предложили правительству компенсировать крупным торговым центрам потерю арендной платы, связанной с предоставлением ТЦ своим арендаторам льгот. 3

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года». 1

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 446

Общество Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми Еще 24,9 миллиарда рублей выделено для ежемесячных выплат в размере 5000 рублей за апрель, май, июнь семьям, у которых единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. 59

Происшествия В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. 31

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 562

Происшествия Российские роженицы пожаловались на угрозы врачей из-за коронавируса В перинатальном центре Мурманской области роженицы пожаловались на угрозы со стороны врачей в связи с карантином, который 19 мая ввели в больнице из-за обнаруженного у двоих сотрудников коронавируса. 1

Общество Медсестра в бикини оказалась выпускницей РязГМУ Тульская медсестра, которая из-за своего полупрозрачного костюма прославилась на весь мир, оказалась выпускницей Рязанского Государственного Медицинского Университета. 5

Общество Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить летние веранды Открываются все летние кафе с соблюдением социального дистанцирования, между столами ‒ 1 м. Начинают работать кафе площадью до 200 м с условием использования 50% посадочных мест.

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 124