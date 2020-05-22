с чего всё началось

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.

Общество В России выявлено 8894 новых случая коронавируса За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.

Общество В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 86

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 205

Общество В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса. 1,9K

Политика Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ). 1

Здоровье Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007 Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей. 2

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 382

Общество МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 10

Происшествия На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.

Общество Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Республике Крым Два новых случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Республике Крым за минувшие сутки.

Происшествия Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой. 19

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 105

Общество Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом. 11

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 426