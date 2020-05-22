Политика

Российская газетаРоссийская газетаWP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post
 (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 21:53

Подробнее о событии

WP узнала об идее США возродить ядерные испытания из-за Китая и России

РБК01:00

СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

Московский Комсомолецвчера в 22:34

В США захотели впервые за почти 30 лет взорвать ядерную бомбу

Lenta.ruвчера в 22:54

В США обсуждали возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания

Известиявчера в 22:56

СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

РИА Новостивчера в 22:11

WP: администрация Трампа обсуждала возможность проведения ядерных испытаний

Коммерсантъвчера в 21:53

WP: власти США обсуждали возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания

ТАССвчера в 21:33
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили более 9 тыс. случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9434 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 03:41
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 98 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 23 мая выявлено 98 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:46
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Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
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Политика

МИД России ответил Токио по вопросу суверенитета над Курилами

Включение Японией Курильских островов в свою юрисдикцию прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД России, во время очередного онлайн-брифинга.
Pravda.Ru вчера в 01:48
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Здоровье

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19

Главный санитарный врач Свердловской области рассказал, как считают смертность от COVID-19.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:18
3
Общество

В России выявлено 8894 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Общество

В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек

В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.
Клопс 03:41
Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Общество

В Подмосковье отменяются цифровые пропуска для поездок на транспорте

Власти Московской области отменили с субботы действие цифровых пропусков для поездок на транспорте, которые были введены 15 апреля для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС вчера в 17:10
1,9K
Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Политика

Зеленский ответил желающим передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ

Киев, 23 мая 2020, 09:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием передать Киево-Печерскую лавру раскольничьей религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ).
REGNUM 02:52
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Здоровье

Количество инфекционных коек на Тамбовщине увеличится до 1007

Основные критерии, по которым будет оцениваться возможность снятия ограничения, определил Роспотребнадзор: коэффициент распространения инфекции - не более 0.5 (один инфицированный заразит не больше одного человека), не менее 50 процентов свободных коек для заразившихся, охват тестированием не менее 110 человек на 100 тысяч жителей.
Тамбовский курьер вчера в 10:57
2
Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
53
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости вчера в 18:23
174
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
382
Общество

МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов

Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
10
Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
23
Общество

В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
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Происшествия

На Ямале число случаев COVID-19 превысило две тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе превысило 2 тысячи, две трети заразившихся работают на нефтегазовых промыслах или других производственных объектах, следует из данных окружного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции.
РИА Новости 04:29
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о деталях разрыва с Максимом Фадеевым

Певица рассказала в шоу "Вечерний Ургант", что ушла из лейбла MALFA по просьбе ее основателя Максима Фадеева.
Экономика сегодня 01:27
Общество

Два новых случая коронавируса зарегистрированы в Республике Крым

Два новых случая заражения коронавирусной инфекции зарегистрированы в Республике Крым за минувшие сутки.
Новый Севастополь 03:28
Происшествия

Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости вчера в 16:20
19
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
105
Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости вчера в 08:30
11
Общество

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Znak.com вчера в 12:20
1,2K
Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek

На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
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Политика

В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда вчера в 14:54
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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