Политика
Российская газетаWP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 21:53
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В США обсуждали возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания
Известиявчера в 22:56
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
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