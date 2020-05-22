Политика

Российская газетаРоссийская газетаWP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания

В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне.
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Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила The Washington post
 (WP) со ссылкой на источники.
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